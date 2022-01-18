Илон Маск отправляет еще полсотни Starlink на орбиту: где смотреть запуск

Новые полсотни старлинков в среду взлетят на орбиту
Окно мгновенного запуска будет открыто в 02:04 по Киеву, 10 января, старт произойдет из Космического центра Кеннеди во Флориде. Смотреть трансляцию можно будет у нас на сайте
Читайте также: Первый космический запуск Space X в 2022: как он прошел
Это та же ракета-носитель, которая ранее запускала GPS III-3, Turksat 5A, Transporter-2 и шесть миссий Starlink, сообщает SpaceX.
После разделения ступеней компания посадит первую ступень Falcon 9 на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане. Суть в том, чтобы использовать ступени не один раз.
Каждая из половин обтекателя Falcon 9 ранее поддерживала одну из миссий Starlink. Прямая интернет-трансляция запуска начнется примерно за 15 минут до старта.
Читайте также: Илон Маск заговорил о рисках банкротства SpaceX
Трансляцию запуска очередного пула из 49 спутников Starlink от Илона Маска на орбиту можно будет посмотреть ниже:
Напомним, эти спутники должны обеспечить глобальный Интернет в самых отдаленных и глухих уголках планеты.
Контекст.
- Директор Европейского космического агентства недавно заявил, что Маск уже контролирует треть спутников на орбите – он уже вывел их туда около 2 тысяч из почти 6 тысяч общего числа аппаратов.
- Китай тоже беспокоится из-за спутников Starlink – там заявили, что космической станции пришлось уклоняться, чтобы не столкнуться с детищами Маска.
- Сам Илон Маск заявляет, что пара тысяч спутников на орбите – это пустяк, и в космосе поместятся миллиарды.
- Эксперты считают такие заявления миллиардера легкомысленными и подчеркивают, что с учетом скорости космических аппаратов орбита и правда переполнена.