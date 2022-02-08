Астронавти в акваріумі: NASA показало тренування місячної ходи

Астронавтів NASA занурили у воду, щоб тренувалися ходити Місяцем / Фото: NASA

Астронавти занурилися на 12 метрів углиб гігантського резервуару у лабораторії NASA у Космічному центрі імені Джонсона у Х'юстоні.

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Такий акваріум імітує умови, з якими астронавти зіткнуться під час польоту на південний полюс Місяця, пояснив сайт NASA.

У воді вони потренуються збирати зразки реголіту за допомогою різних інструментів, перевірку місячного посадкового модуля та навіть встановлення прапора США.

Астронавти спробують встановити прапор США на глибині 12 метрів, фото NASA

Водолази створили у резервуарі унікальне освітлення. На Південному полюсі Місяця Сонце освітлює поверхню лише на кілька градусів вище за горизонт.

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Дайвери вимкнули майже все світло, щоб імітувати те, що астронавт може випробувати, потрапивши туди та бачачи лише довгі темні тіні.

Для повної імітації фахівці також розгорнули чорні фіранки на стінах басейну, щоб мінімізувати всі відображення.

"Вимкніть світло – ми імітуємо місячну ходу!", – пишуть інженери.

Висвітлення забезпечувала лише одна потужна підводна кінематографічна лампа, яка імітувала видиме з Місяця Сонце.

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NASA цікавиться саме південним полюсом Місяця, тому що там міститься водяний лід – ресурс, який може відіграти ключову роль у майбутніх космічних місіях. США хочуть висолити на Місяці першу жінку та кольорову людину у 2025 році.

Українці також допоможуть американцям освоювати Місяць, який у майбутньому може стати перевалочним пунктом для польоту на Марс.

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