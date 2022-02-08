Астронавты в аквариуме: NASA показало тренировку лунной походки

Астронавтов NASA погрузили в воду, чтобы тренировались ходить по Луне / Фото: NASA

Астронавты погрузились на 12 метров вглубь гигантского резервуара в лаборатории NASA в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне.

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Такой "аквариум" имитирует условия, с которыми астронавты столкнутся во время полета на южный полюс Луны, пояснил сайт NASA.

В воде они потренируются собирать образцы реголита с помощью различных инструментов, проверку лунного посадочного модуля и даже установку флага США.

Астронавты попробуют установить флаг США на глубине в 12 метров, фото NASA

Водолазы создали в резервуаре уникальное освещение. На Южном полюсе Луны Солнце освещает поверхность лишь на несколько градусов выше горизонта.

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Дайверы выключили почти весь свет, чтобы имитировать то, что астронавт может испытать, попав туда и видя лишь длинные темные тени.

Для полной имитации специалисты также развернули черные занавески на стенах бассейна, чтобы свести к минимуму все отражения.

"Выключите свет — мы имитируем лунную походку!", – пишут инженеры.

Освещение обеспечивала лишь одна мощная подводная кинематографическая лампа, которая имитировала видимое с Луны Солнце.

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NASA интересуется именно южным полюсом Луны, так как там содержится водяной лед – ресурс, который может сыграть ключевую роль в будущих космических миссиях. США хотят высалить на Луне первую женщину и цветного человека в 2025 году.

Украинцы также помогут американцам осваивать Луну, которая в будущем может стать перевалочным пунктом для полетом на Марс.

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