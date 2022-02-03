Апокаліпсис як на Землі: чи були на Марсі свої динозаври та що їх убило

Апокаліпсис на Марсі міг статися через метеорити / Фото: NASA
Вчені вже описали, як динозаври Землі помирали у страшних муках. Тепер вчені вивчили метеорит Марсі та знайшли докази ушкодження, спричиненого падінням астероїда.
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Циркон, виявлений усередині каменю, зберіг сліди ушкоджень, які виникають лише при ударах великого каменя з космосу на планету, пише Phys.
Раніше вважалося, що відповідні для життя умови могли існувати на Марсі 4,2 млрд років тому, але планета могла бути населеною і пізніше. Поки, щоправда, біологічної органіки на планеті не знайшли.
Додатково це підтверджується іншими дослідженнями, що довели існування рідкої води на Червоній планеті у період від 3,9 до 3,7 млрд. років тому. Зараз її знайшли там лише у формі льоду.
Наявність водяного льоду на Марсі дозволяє вченим сподіватися, що згодом планету можна буде зробити придатною для життя.
Тепер з'ясувалося, що вона зазнавала ударного бомбардування у масштабах, які, як відомо, спричиняють масові вимирання на Землі. До речі, останнє вимирання нашої планети вже почалося.
Метеорит, відомий у просторіччі як "Чорна красуня", є рідкісним зразком: 320-грамовий камінь був знайдений у Північній Африці у 2013 році.
Раніше ми писали:
- Дослідники вивчили зразки ґрунту у вічній мерзлоті на Алясці та дійшли висновку, що мамонти вимерли на кілька тисячоліть пізніше, ніж вважалося раніше.
- Крім того, вчені розповіли, що знищило майже всі види на планеті Земля 250 млн років тому.
- Вчені провели дослідження та з'ясували, як довго вилуплювалися яйця двох видів вимерлих динозаврів.
- Тим часом користувачі виявили, що у тексті про гарантію на супутникові тарілки Ілона Маска є пункт про напад динозавру.