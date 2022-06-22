Шеф, поехали: электротягач Tesla Semi, которого еще не купить, разъезжает по Калифорнии

Элекрокар-грузовик Tesla Semi, не поступивший в массовую продажу, несся по калифорнийскому шоссе. Электротягач экологичен, но его безопасность еще под вопросом

Элекро-тягач Tesla Semi, которого не купить, разъезжает по шоссе в Калифорнии / Фото: Tesla, freepik.com

Элекрокар-грузовик Tesla Semi, который еще не поступил в массовую продажу, был замечен несущимся на калифорнийском шоссе 580 West.

Также мы ранее писали, что Илон Маск, американский миллиардер, владелец Tesla и гендиректор SpaceX, уволил сотрудников, открыто его критиковавших. Ранее Маск заявлял, что "футуристический" тягач Tesla Semi с прицепом должен был выйти на рынок в 2019 году.

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Но Маску не привыкать к сдвинутым графикам производства, и три года спустя Semi все еще не доступен в массовой продаже. Однако Tesla Semi был замечен на калифорнийском шоссе 580 West, как показано на видео, снятом членом группы сообщества энтузиастов электромобилей под названием Tesla Owners Silicon Valley (TOSV).

В настоящее время генеральный директор Quicksilver придерживается мнения, что в 2023 году на улицы выйдет не только Tesla Semi, а еще несколько полуприцепов, производимых в больших количествах. Также не уступят позиций "постоянно дергающийся" при движении Cybertruck и новый улучшенный спортивный Roadster.

По прогнозам в 2023 году на улицы выйдет не только Tesla Semi, а еще несколько электрокаров-полуприцепов / Фото: Pixabay

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Если эти электрические грузовики действительно выйдут на дороги в большем количестве, они потенциально могут существенно повлиять на усилия по сокращению выбросов ископаемого топлива. Что касается безопасности Semi, то ее еще предстоит выяснить.

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