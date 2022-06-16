Электрокаром – по полям и лесам: украинцы создали фермерский внедорожник для села

Украинская компания "Сармат-Авто" предлагает электромобиль для тех, кто живет в селе и не ездит на большие расстояния. Запас хода этого "малыша" рассчитан на 100 км

Украинцы создали электромобиль для сельской местности, электрокар-внедорожник поможет фермерам в работе / Фото: istockphoto.com, freepik.com

Автомобиль с электроприводом для сельской местности, созданный украинцами, отлично подойдет тем, кто работает в поле или лесу. Разработчики электрокара надеются, что машины будут доступны по цене как при производстве, так и в их дальнейшей эксплуатации.

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Также мы недавно писали, что пополнить энергию электромобиля можно во время езды по специальной дороге. Разработчики сельского электрокара – украинская компания "Сармат-Авто", а потенциальные пользователи – фермеры и те, кто живет в селе и не ездит на большие расстояния. Запас хода электромобиля рассчитан всего на 100 км.

"Жизненный цикл" электромобиля – 25 лет, а самая простая его комплектация будет стоить около 18 тысяч долларов США. Запас хода машины рассчитан на 100 км, то есть авто предназначено для тех, кому не нужно ездить на больше расстояния.

Электрокар нужен фермерам, такое авто очень удобно использовать на полях, когда нужно подвозить по бездорожью удобрения, семена, запчасти – сообщил главный конструктор проекта "Сармат-Авто" Александр Пташник.

Такой электрокар еще хорош тем, что может заезжать в теплицы и не вредить выхлопными газами растущему урожаю. Когда именно электрокар-внедорожник выйдет в производство, пока не сообщается.

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