Настучали на шефа – потеряли работу: Илон Маск уволил сотрудников SpaceX, открыто его критиковавших

Гендиректор SpaceX Илон Маск не оценил открытое письмо сотрудников с жалобами на его поведение: он назвал обращение работников "чрезмерной активностью" и уволил их

SpaceX уволила сотрудников, которые написали и поделились письмом с критикой поведения гендиректора Илона Маска / Фото: freepik.com, www.theverge.com

SpaceX уволила ряд сотрудников, которые написали и поделились письмом с критикой поведения генерального директора Илона Маска, а президент компании раскритиковал это письмо как "чрезмерную активность".

Также мы писали, что войну в Украине видно из космоса: нападение рашистов заснял спутник Maxar Technologies. В открытом письме сотрудников SpaceX , о котором впервые сообщил The Verge, поведение Маска описывается как "частый источник отвлечения и смущения для нас, особенно в последние недели".

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В нем цитируется политика SpaceX и содержится просьба к компании "публично обратиться и осудить вредоносное поведение Илона Маска в Твиттере".

Как наш генеральный директор и самый видный представитель, Илон рассматривается как лицо SpaceX — каждый твит, который отправляет Илон, де-факто является публичным заявлением компании. Крайне важно дать понять нашим командам и нашему потенциальному кадровому резерву, что его сообщения не отражают нашу работу, нашу миссию или наши ценности, – говорится в письме.

Согласно электронному письму, отправленному президентом SpaceX Гвинн Шотвелл и опубликованному The Verge , несколько составителей письма были уволены в четверг, 16 июня, днем. В электронном письме Шотвелл сообщил, что SpaceX "уволила ряд сотрудников, участвовавших" в подготовке письма.

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Письмо, просьбы и общий процесс заставили сотрудников чувствовать себя неловко, что и вынудило их подписать что-то, что не отражало их взглядов, — написал Шотвелл, – У нас слишком много критической работы, и нет необходимости в такой чрезмерной активности.

Илон Маск и ранее был "неустойчивой фигурой", но с тех пор, как в апреле он предложил приобрести Twitter, это сделка на 44 миллиарда долларов, которая еще не завершена, — его поведение привлекло еще больше внимания.





Илон Маск и раньше "шалил" но в последнее время его поведение привлекает все больше внимания. / Фото: REUTERS

Например, цеплялся к стюардессе: в прошлом месяце Insider сообщал, что SpaceX заплатила бортпроводнице 250 000 долларов после того, как Маск якобы сделал ей непристойное предложение.

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Также мы писали, что Илон Маск заявил, когда мощнейшая ракета Starship летит на орбиту.