Техно
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЭС 🛡 Вторжение РФ 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Техно

Россия захватила Запорожскую АЭС: почему не стоит бояться повторения Чернобыля

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 марта, 14:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Угроза аварии на Запорожской АЭС заставила нервничать весь мир. Зарубежные СМИ попытались разобраться, есть ли вероятность повторения Чернобыльской трагедии
В Запорожье трагедия Чернобыля не повторится
В Запорожье трагедия Чернобыля не повторится / Фото: Wikipedia, Коллаж: Сегодня

Российские захватчики захватили АЭС. Они будут пытаться заминировать атомную электростанцию и шантажировать всю Европу.

Читайте также: Оккупанты во время обстрелов попали в первый энергоблок АЭС

Реклама

Тем не менее, устроить новую техногенную катастрофу им вряд ли удастся. Во всяком случае, так утверждает sciencetimes.com.

Почему можно не бояться повторения Чернобыля

  • Основное различие между Запорожской и Чернобыльской АЭС заключается в том, что в первой есть меры безопасности, которых не было на Чернобыльской. Электростанция в Запорожье была создана в начале 1980-х годов, примерно через 10 лет после начала разработки Чернобыля.

  • На ЧАЭС были реакторы с графитовым замедлителем, а в Запорожье используются реакторы с водой под давлением (ВВЭР) с защитными сооружениями для предотвращения утечки радиоактивных веществ, что в целом более безопасно.

Реклама
  • В Запорожье нет графита, поэтому в случае аварии выброс радиации будет не таким масштабным и гораздо более локализованным.

  • Для предотвращения расплавления активной зоны используются системы аварийного охлаждения активной зоны и многочисленные системы впрыска. Реакторы дополнительно защищены толстыми металлическими и цементными кожухами, рассчитанными на то, чтобы выдержать падение самолета.

Почему риск аварии сохраняется

  • Вероятность ядерной аварии была бы выше, если бы оккупанты вывели из строя резервные дизель-генераторы станции. Трагедия на японской Фукусиме произошла из-за того, что в результате цунами в 2011 году было отключено резервное электроснабжение. Кстати, недавно робот нашел под Фукусимой расплавленное ядерное топливо.

  • По словам же Робина Граймса, профессора физики материалов Имперского колледжа Лондона, прямое попадание снаряда в корпус реактора все еще может быть смертельным.
  • Пробивание сдвоенных корпусов запорожских реакторов не приведет к взрыву, как в Чернобыле. Тем не менее, он утверждает, что это все равно высвободит много токсичного материала.

Будем надеяться, что зарубежные эксперты не ошибаются в своих прогнозах и ждем, когда Украина вернет контроль над Запорожской АЭС.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Техно
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
НЬЮСМЕЙКЕРЫ
Наши авторы
Александр Трикиша Россия захватила Запорожскую АЭС: почему не стоит бояться повторения Чернобыля Александр Трикиша · Team Lead Техно Сегодня
Руслан Антонов Илон Маск предупредил: интернет Starlink может стать целью оккупантов Руслан Антонов · редактор Техно Сегодня
Творческая команда
Красная планета
Интересно
Крипто
Майнить
ТОП публикация
Александр Трикиша

Александр Трикиша

Team Lead Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
ЛАЙФХАКИ ДЛЯ ЖИЗНИ
Больше лайфхаков
Жизнь на орбите
Больше новостей
ТОП публикация
Руслан Антонов

Руслан Антонов

редактор Техно Сегодня

 Смотреть все статьи
СПОРТ
Больше спорта
Последние новости
Больше новостей
Наши ангелы-хранители

Истребитель техники врага. Экс-футболист львовских «Карпат» Виталий Сапило был командиром танкового взвода, который уничтожил более 30 единиц техники врага. Герой Украины (посмертно). Погиб во время авиаудара.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Подполковник Круглов Андрей. Вывел подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожил два российских вертолета и один самолет, получив прозвище “снайпер-ракетчик” и звание Герой Украины.
Слава Україні!
Оставайся живым
Как держать связь без Сети и интернета
Узнать
История нашей планеты
Невероятные кратеры Земли
Смотреть все
Кто лучше всех снимает в 2022 году
Смартфоны с лучшей камерой
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Max Apple iPhone 13 Pro Max
137
5
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
Почему они лучшие
X-Files
Мы не одни во Вселенной?
Что мы знаем об инопланетянах
НАЛОГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Раскрываем финансовые тайны
Инфо-офшор - здесь
Android VS iPhone
Какая ОС лучше?
Что думают пользователи
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

39090.19

Binance Coin (BNB)

380.21

Dogecoin (DOGE)

0.12

Litecoin (LTC)

103.34

Theta (THETA)

2.84

Украина в космосе

Рисунок 8-летней украинки украсит ракету, которая отправится исследовать самую большую планету Солнечной Системы

Ухты!
Открываем космос
Первое фото Земли из космоса
Фото было сделано с помощью нацистской ракеты
Как это было

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Техно
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять