Спутники на орбиту, ракета – в море: Илон Маск продолжает завоевывать космос

Falcon 9 отправил на орбиту еще 49 спутников Starlink

Двухступенчатая ракета SpaceX Falcon 9 с 49 спутниками Starlink стартовала сегодня около 4 утра по киевскому времени из Космического центра Кеннеди во Флориде.

Читайте также: Илон Маск заговорил о рисках банкротства SpaceX

Реклама

Примерно через девять минут первая ступень ракеты опустилась на Землю и приземлилась на беспилотный корабль SpaceX A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Вторая ступень Falcon 9 вывела на орбиту все 49 спутников примерно через 15 минут.

Сегодняшний запуск стал 36-й специализированной миссией SpaceX Starlink. На данный момент количество запущенных спутников превысило 2000.

Реклама

Это была 10-я успешная посадка для этого конкретного ускорителя, который ранее запустил шесть специальных миссий Starlink, спутник GPS III-3 для вооруженных сил США, спутник Turksat 5A для Турции и миссию Transporter 2, которая подняла 85 малых спутников и три корабля Starlink.

Контекст.