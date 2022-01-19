Спутники на орбиту, ракета – в море: Илон Маск продолжает завоевывать космос

Falcon 9 отправил на орбиту еще 49 спутников Starlink
Двухступенчатая ракета SpaceX Falcon 9 с 49 спутниками Starlink стартовала сегодня около 4 утра по киевскому времени из Космического центра Кеннеди во Флориде.
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Примерно через девять минут первая ступень ракеты опустилась на Землю и приземлилась на беспилотный корабль SpaceX A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане у побережья Флориды.
Вторая ступень Falcon 9 вывела на орбиту все 49 спутников примерно через 15 минут.
Сегодняшний запуск стал 36-й специализированной миссией SpaceX Starlink. На данный момент количество запущенных спутников превысило 2000.
Это была 10-я успешная посадка для этого конкретного ускорителя, который ранее запустил шесть специальных миссий Starlink, спутник GPS III-3 для вооруженных сил США, спутник Turksat 5A для Турции и миссию Transporter 2, которая подняла 85 малых спутников и три корабля Starlink.
Контекст.
- Директор Европейского космического агентства недавно заявил, что Маск уже контролирует треть спутников на орбите – он уже вывел их туда около 2 тысяч из почти 6 тысяч общего числа аппаратов.
- Китай тоже беспокоится из-за спутников Starlink – там заявили, что космической станции пришлось уклоняться, чтобы не столкнуться с детищами Маска.
- Сам Илон Маск заявляет, что пара тысяч спутников на орбите – это пустяк, и в космосе поместятся миллиарды.
- Эксперты считают такие заявления миллиардера легкомысленными и подчеркивают, что с учетом скорости космических аппаратов орбита и правда переполнена.