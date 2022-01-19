Супутники на орбіту, ракета – у море: Ілон Маск продовжує завойовувати космос

Falcon 9 відправив на орбіту ще 49 супутників Starlink
Двоступінчаста ракета SpaceX Falcon 9 із 49 супутниками Starlink стартувала сьогодні близько 4 ранку за київським часом із Космічного центру Кеннеді у Флориді.
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Приблизно через дев'ять хвилин перший ступінь ракети опустився на Землю і приземлився на безпілотний корабель SpaceX A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані на узбережжі Флориди.
Другий ступінь Falcon 9 вивів на орбіту всі 49 супутників приблизно через 15 хвилин.
Сьогоднішній запуск став 36-ою спеціалізованою місією SpaceX Starlink. На цей момент кількість запущених супутників перевищила 2000.
Це була 10-а успішна посадка для цього конкретного прискорювача, який раніше запустив шість спеціальних місій Starlink, супутник GPS III-3 для збройних сил США, супутник Turksat 5A для Туреччини та місію Transporter 2, яка підняла 85 малих супутників та три кораблі Starlink.
Контекст
- Директор Європейського космічного агентства нещодавно заявив, що Маск уже контролює третину супутників на орбіті – він уже вивів їх туди близько 2 тисяч із майже 6 тисяч загальної кількості апаратів.
- Китай теж турбується через супутники Starlink – там заявили, що космічній станції довелося ухилятися, щоб не зіткнутися з дітищем Маска.
- Сам Ілон Маск заявляє, що кілька тисяч супутників на орбіті – це дрібниця, і в космосі розмістяться мільярди.
- Експерти вважають такі заяви мільярдера легковажними і підкреслюють, що з урахуванням швидкості космічних апаратів орбіта і справді переповнена.