Супутники на орбіту, ракета – у море: Ілон Маск продовжує завойовувати космос

Falcon 9 відправив на орбіту ще 49 супутників Starlink

Двоступінчаста ракета SpaceX Falcon 9 із 49 супутниками Starlink стартувала сьогодні близько 4 ранку за київським часом із Космічного центру Кеннеді у Флориді.

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Приблизно через дев'ять хвилин перший ступінь ракети опустився на Землю і приземлився на безпілотний корабель SpaceX A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані на узбережжі Флориди.

Другий ступінь Falcon 9 вивів на орбіту всі 49 супутників приблизно через 15 хвилин.

Сьогоднішній запуск став 36-ою спеціалізованою місією SpaceX Starlink. На цей момент кількість запущених супутників перевищила 2000.

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Це була 10-а успішна посадка для цього конкретного прискорювача, який раніше запустив шість спеціальних місій Starlink, супутник GPS III-3 для збройних сил США, супутник Turksat 5A для Туреччини та місію Transporter 2, яка підняла 85 малих супутників та три кораблі Starlink.

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