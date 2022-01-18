Илон Маск отправляет еще полсотни Starlink на орбиту: где смотреть запуск

SpaceX в ночь на среду запустит ракету Falcon 9 с еще 49 спутниками Starlink на низкую околоземную орбиту – следить можно будет онлайн

Новые полсотни старлинков в среду взлетят на орбиту

Окно мгновенного запуска будет открыто в 02:04 по Киеву, 10 января, старт произойдет из Космического центра Кеннеди во Флориде. Смотреть трансляцию можно будет у нас на сайте

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Это та же ракета-носитель, которая ранее запускала GPS III-3, Turksat 5A, Transporter-2 и шесть миссий Starlink, сообщает SpaceX.

После разделения ступеней компания посадит первую ступень Falcon 9 на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане. Суть в том, чтобы использовать ступени не один раз.

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Каждая из половин обтекателя Falcon 9 ранее поддерживала одну из миссий Starlink. Прямая интернет-трансляция запуска начнется примерно за 15 минут до старта.

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Трансляцию запуска очередного пула из 49 спутников Starlink от Илона Маска на орбиту можно будет посмотреть ниже:

Напомним, эти спутники должны обеспечить глобальный Интернет в самых отдаленных и глухих уголках планеты.

Контекст.