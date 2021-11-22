iPhone 14 Pro получит новые разъем и зарядку

iPhone 14 Pro обновит камеры, экран и сменит Lightning на разъем USB-C. Он выйдет в улучшенном дизайне: с уменьшенными симметричными рамками и отсутствующим вырезом.

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На месте надоевшей многим пользователям "челки" оставят небольшое отверстие для фронтальной камеры. Разговорный динамик разместят в верхней рамке, пишет Mydrivers.

Как сообщает издание со ссылкой на несколько источников, в результате смены разъема 2 часа видео 4K ProRes на 720 ГБ будут передаваться меньше трех минут вместо почти четырех часов.

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Дело в том, что интерфейс Lightning используют с 2012 года, и его эффективность до сих пор остается на уровне USB 2.0.

К примеру, запись одной минуты видео в формате 4K ProRes занимает 6 ГБ пространства. Передача такого файла через Lightning займет очень много времени.

Так как iPhone 14 Pro в задумке будет более профессиональным, новый разъем USB-C просто необходим.

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Тем временем и США, и Европейский Союз продвигают унификацию интерфейса зарядки, и iPad Pro уже перешел на USB-C (она же – USB Type-C). Ожидается, что iPhone тоже пойдет на это.

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Отказ от Lightning и универсальная зарядка должны также уменьшить ущерб для окружающей среды, унифицировав производство кабелей.

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