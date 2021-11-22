iPhone 14 Pro отримає нові роз'єм та зарядку

iPhone 14 Pro оновить камери, екран та змінить Lightning на роз'єм USB-C. Він вийде в покращеному дизайні: зі зменшеними симетричними рамками та відсутнім вирізом.

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На місці набридлого багатьом користувачам "чубчика" залишать невеликий отвір для фронтальної камери. Розмовний динамік розмістять у верхній рамці. Mydrivers .

Як повідомляє видання з посиланням на кілька джерел, внаслідок зміни роз'єму 2 години відео 4K ProRes на 720 ГБ передаватимуться менше трьох хвилин замість майже чотирьох годин.

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Справа в тому, що інтерфейс Lightning використовують із 2012 року, і його ефективність досі залишається на рівні USB 2.0.

Наприклад, запис однієї хвилини відео у форматі 4K ProRes займає 6 ГБ простору. Передача такого файлу через Lightning займе багато часу.

Так як iPhone 14 Pro в задумі буде професійнішим, новий роз'єм USB-C просто необхідний.

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Тим часом і США, і Європейський Союз просувають уніфікацію інтерфейсу зарядки, і iPad Pro вже перейшов на USB-C (вона ж USB Type-C). Очікується, що iPhone теж піде на це.

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Відмова від Lightning та універсальна зарядка повинні також зменшити збитки для навколишнього середовища, уніфікувавши виробництво кабелів.

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