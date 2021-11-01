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СЕГОДНЯ Техно

Два миллиарда за минуту: Xiaomi похвасталась феноменальным стартом продаж Redmi Note 11

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
1 ноября, 12:22
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28 октября Xiaomi представила новую линейку своих смартфонов Redmi Note 11. Новинка продается пока только в Китае, но уже успела побить рекорды по продажам
Xiaomi отчиталась о старте продаж своей новой линейки смартфонов
Xiaomi отчиталась о старте продаж своей новой линейки смартфонов

Как сообщили в компании, всего за час было продано более 500 000 единиц линейки Redmi Note 11.

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Более того, Xiaomi также сообщила, что всего за 1 минуту и ​​45 секунд после начала продажи ей удалось продать продукции на сумму более 2 миллиардов юаней (около 310 миллионов долларов). Менее чем за час объем продаж удвоился, пишет gizmochina.com.

В линейке три модели – Redmi Note 11, Note 11 Pro и Note 11 Pro+.

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Note 11Note 11 ProNote 11 Pro+
Экран6,6'' (2400×1080) 90 Гц6,67'' (2400×1080) 120 Гц6,67'' (2400×1080) 120 Гц
ПроцессорMediaTek Dimensity 810 5GMediaTek Dimensity 920 5GMediaTek Dimensity 920 5G
Камера50 Мп+8Мп108Мп+8Мп+2Мп108Мп+8Мп+2Мп
Фронтальная камера16 Мп16 Мп16 Мп
ОСAndroid 11Android 11Android 11
Батарея5000 мАч (33 Вт)5160 мАч (67 Вт)4500 мАч (120 Вт)
Оперативная память4/8 Гб6/8 Гб6/8 Гб
Хранение128/256 Гб128/256 Гб128/256 Гб

Стоимость базовой модели Redmi Note 11 4/128 Гб начинается со 187 долларов, а топовая модель в линейке – Redmi Note 11 Pro 8/256 Гб – стоит 359 долларов.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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