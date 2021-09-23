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В Европе хотят принять единый стандарт зарядки смартфонов. Больше всего пострадает Apple

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
23 сентября, 18:27
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Европейская комиссия предложила закон, согласно которому сделать USB-C стандартным портом зарядки для всех мобильных устройств, в том числе и продукции Apple
В Европе хотят принять стандарт зарядки для смартфонов
В Европе хотят принять стандарт зарядки для смартфонов

Больше всего от такого требования пострадает Apple, который в качестве зарядного использует порт Lightning. Если законопроект все же примут, купертиновцам придется перейти на новые стандарты в течение двух лет.

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Также директива предполагает, что зарядные устройства должны продаваться отдельно от смартфонов, а еще производители не смогут искусственно ограничивать скорость зарядки, пишет appleinsider.com.

"С нашим предложением европейские потребители смогут использовать одно зарядное устройство для всей своей портативной электроники. Это важный шаг к повышению удобства и сокращению отходов", сказал комиссар ЕС Тьерри Бретон.

Благодаря новому закону в Европе надеются снизить количество электротехнических отходов. Кстати, ранее мы писали, что Apple отказался от пленки на коробках iPhone 13 ради сокращения использования пластика.

Согласно исследованию Еврокомиссии, по состоянию на 2018 год половина гаджетов в ЕС оснащались разъемом microUSB, еще 29% – USB-C, а 21% – разъем Lightning. Добавим, что в последнее время большинство производителей перешло на стандарт USB-C.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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