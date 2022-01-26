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Новий вірус на Android краде гроші та видаляє всі ваші дані: як від нього врятуватися

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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26 січня, 14:46
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Шкідливе програмне забезпечення для Android, відоме як BRATA, стежить за вами по GPS, а також може виконувати скидання налаштувань пристроїв
Смартфони без антивірусу можуть просто стерти
Смартфони без антивірусу можуть просто стерти / Фото: Pixabay

BRATA був уперше помічений "Лабораторією Касперського" ще у 2019 році, отримавши назву Android RAT, у 2021 році його перейменували, з'ясувавши, що він спрямований на крадіжку фінансових даних.

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Останні версії шкідливого програмного забезпечення націлені на користувачів електронних банківських послуг у Великій Британії, Польщі, Італії, Іспанії, Китаї та Латинській Америці, пише Bleeping комп'ютер.

Кожен варіант орієнтований на різні банки з різними мовами та навіть різними програмами.

Став ще небезпечнішим

Вірус навчили ховатися від антивірусу, він може видалити інструменти безпеки, перш ніж почати красти дані користувача.

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BRATA може видалити всі дані телефону. Фото Clear

Нові функції включають "захоплення клавіатури", коли користувач навіть не знає, що вірус робить на пристрої, що доповнює захоплення екрана, та GPS-трекінг.

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Найстрашнішою із шкідливих функцій є виконання скидання заводських налаштувань, що вірус може зробити відразу після завершення шахрайської операції або коли його виявлять.

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Як врятувати телефон

Найкращий спосіб уникнути зараження шкідливим програмним забезпеченням для Android – встановлювати програми тільки з Google Play, уникати сумнівних веб-сайтів та завжди сканувати файли антивірусом.

BRATA отримали доступ до клавіатури та GPS. Фото Clear

Зрештою, варто стежити за витратою заряду акумулятора: будь-які непояснені сплески можуть бути пов'язані з шкідливими процесами, які віруси проводять у фоновому режимі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що віруси у Play Market маскуються під "Гру у кальмара".

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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