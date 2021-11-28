Жахливі кислотні дощі, цунамі та пожежі: як вимирали динозаври 66 млн років тому

Динозаврам довелося зіткнутися з пожежами, цунамі та викидами сірки / Фото: Getty Images

Вчені звели всі дані та змогли докладно розповісти про катастрофу, 66 мільйонів років тому? що знищила близько 80% видів, включно з неавіанськими динозаврами.

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Головною причиною п'ятого масового вимирання стало падіння астероїда, який утворив кратер Чиксулуб, захований під водами Мексиканської затоки, пише Space.

Гігатони сірки та газу

За даними дослідження 2020 року, опублікованого в Nature Communications, астероїд зіштовхнувся із Землею під дуже руйнівним кутом.

Падіння астероїда спричинило вимирання 80% видів / Фото: Getty Images

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Це був уламок діаметром близько 12 км, рухався зі швидкістю біля 43 тис. км/год. Він створив на Землі шрам шириною 200 км.

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За словами професора Інституту геофізики Техаського університету Шона Гулика, астероїд падав під кутом близько 60 градусів, при ударі викинувши в атмосферу велику кількість пилу та газів.

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Внаслідок удару в атмосферу потрапили близько 325 гігатон сірки і 435 гігатон вуглекислого газу.

Ця хмара мікроскопічного матеріалу створила пелену навколо планети, зменшуючи надходження сонячне тепло та світло.

Холодні тропіки та кислотні дощі

Довге похолодання різко змінило клімат планети. Середня температура в тропіках впала з +27 до +5.

Коли сонячне світло стало тьмяним, фотосинтез ослаб, і основа харчового ланцюга на суші та в океані була втрачена, внаслідок чого загинули динозаври та багато інших тварин.

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Тим часом сірчана кислота, що переноситься повітрям, призвела до смертельних. кислотним дощів, які проливалися протягом кількох днів після удару.

Тварини у воді теж вмирали – через кислотні дощі / Фото: Getty Images

Це вбило безліч морських тварин, що живуть у верхніх шарах океанів, а також в озерах і річках.

Цунамі та пожежі

Удар також спричинив масивні цунамі, хвилі на мілководді, які поширилися океанами Землі.

Початкова хвиля досягала майже 1,5 км заввишки і рухалася зі швидкістю 143 км/год. Інші хвилі досягали 15 м в Атлантичному океані та 4 м у північній частині Тихого океану.

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Але і це ще не все: подрібнені на порошок скелі і попіл, які каскадом повертаються на поверхню після удару, також запалили серію лісових пожеж.

Сонячне світло майже не проникало крізь пил, попіл і сірку / Фото: Pixabay

Додатковий дим і попел, ймовірно, сприяли створенню охолоджувального кожуха, ще більше зменшуючи потрапляння сонячного світла.

Нагадаємо, раніше вчені показали, як могла б виглядати Земля, якби людей ніколи не існувало.