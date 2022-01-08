Яскравий спалах і гуркіт будинків: над США вибухнув метеор силою 30 тонн тротилу

Метеор над Пенсільванією вибухнув так, що у жителів Піттсбурга затремтіли будинки
Новорічного ранку жителі Піттсбурга, штат Пенсільванія, США, були здивовані гучним гуркотом і яскравим спалахом над містом.
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NASA пізніше підтвердило, що спалах стався від метеора, вибух якого був еквівалентний одночасному вибуху 30 тонн тротилу, пише Space.
Якби не похмура погода, вибух було б видно в денному небі, що могло бути у 100 разів яскравіше, ніж повний місяць, написали місцеві ЗМІ.
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Жителі передмістя Піттсбурга були вражені, тому що відчули, як їхні будинки тремтять і гуркочуть від гучного шуму, що розноситься по всьому регіону.
Метеоролог Піттсбурзької служби погоди Кріс Леонарді зазначив, що метеор, ймовірно, вибухнув чи випарувався, коли увійшов в атмосферу.
Таке вже траплялося у США. Наприклад, метеор вибухнув у атмосфері над Нью-Гемпширом 2021 року.
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У 2015 році 1370-метровий метеор пролетів над небом західної Пенсільванії, що викликало звуковий удар.
Контекст
- У листопаді 2021 року NASA запустило космічний корабель прямо в астероїд, щоб навчитися їх збивати у майбутньому.
- Цікаво, що на нього поставили дві камери – від NASA на ім'я Лея, та від України на ім'я Люк, успадковуючи імена персонажів із "Зоряних війн".
- Тим часом небезпечні астероїди розміром із Біг-Бен та Емпайр-стейт-білдинг рухаються до Землі.