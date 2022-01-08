Яскравий спалах і гуркіт будинків: над США вибухнув метеор силою 30 тонн тротилу

Метеор над Пенсільванією вибухнув так, що у жителів Піттсбурга затремтіли будинки

Новорічного ранку жителі Піттсбурга, штат Пенсільванія, США, були здивовані гучним гуркотом і яскравим спалахом над містом.

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NASA пізніше підтвердило, що спалах стався від метеора, вибух якого був еквівалентний одночасному вибуху 30 тонн тротилу, пише Space.

Якби не похмура погода, вибух було б видно в денному небі, що могло бути у 100 разів яскравіше, ніж повний місяць, написали місцеві ЗМІ.

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Жителі передмістя Піттсбурга були вражені, тому що відчули, як їхні будинки тремтять і гуркочуть від гучного шуму, що розноситься по всьому регіону.

Метеоролог Піттсбурзької служби погоди Кріс Леонарді зазначив, що метеор, ймовірно, вибухнув чи випарувався, коли увійшов в атмосферу.

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Таке вже траплялося у США. Наприклад, метеор вибухнув у атмосфері над Нью-Гемпширом 2021 року.

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У 2015 році 1370-метровий метеор пролетів над небом західної Пенсільванії, що викликало звуковий удар.

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