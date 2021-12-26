Вся справа в аміаку: вчені пояснили життя у хмарах Венери

Життя у хмарах Венери може пояснюватися аміаком / Фото: Getty Images, Wikipedia
Вчені Массачусетського технологічного інституту, Кардіффського та Кембриджського університетів розібралися, які хімічні реакції могли б зробити хмари Венери придатними для життя.
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Справа в тому, що виявлений в атмосфері планети в 1970-х аміак здатний нейтралізувати краплі сірчаної кислоти, пише MIT News.
І тоді там могли б існувати біологічні види, подібні до земних. Вчені пояснили, що аміак перетворює кислоту на сульфіт амонію, що саме собою може створювати середовище у хмарах Венери, придатне для життя.
Провести дослідження вчених спонукали загадкові аномалії у хмарах Венери – такі як невеликі концентрації кисню, яких там не повинно бути.
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Сам по собі аміак також не повинен був бути присутнім в атмосфері, якби не біологічні хімічні реакції, вважають автори роботи.
Виявлення його стало загадкою: річ у тім, що до аміаку приєднаний водень, якого також на Венері нема звідки взяти без невідомої форми життя десь у її хмарах.
Такі джерела, як блискавка, виверження вулканів і навіть удар метеориту неспроможні хімічно виробляти стільки газу.
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Водночас на Землі є форми життя – наприклад, у шлунках людей та тварин, – які виробляють аміак, щоб нейтралізувати висококислотне середовище.
Вчені будуть мати можливість перевірити наявність ознак життя на Венері в найближчі кілька років за допомогою місій Venus Life Finder.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що найпотужніший у світі телескоп відправили в космос, щоб він зміг зазирнути у минуле та пошукати життя на інших планетах.