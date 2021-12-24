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Різдво в космосі: астронавтам привезли на МКС індичку та улюблений пиріг

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
24 грудня, 18:22
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Корабель Dragon, який доставив на МКС близько трьох тонн вантажів, зокрема привіз астронавтам на станції різдвяні подарунки та святкову вечерю
Астронавтам привезли на МКС пиріг та індичку
Астронавтам привезли на МКС пиріг та індичку / Фото: NASA

Усі подарунки ще не розкрили, адже Різдво лише наближається, але серед продуктів до свята на орбіті назвали традиційну індичку.

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Крім того, космонавти отримали стручкову квасолю, рибу та кілька копчених морепродуктів, розповів керівник програми космічної станції NASA Джоел Монтальбано.

Астронавтам також доставили улюблений фруктовий пиріг, додав він. А ось випити астронавти не зможуть.

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Справа в тому, що система рециркуляції води на МКС дуже тендітна, і вона може бути перевантажена будь-якою кількістю алкоголю.

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Нагадаємо, як ми вже писали раніше, ракета Falcon 9 стартувала з космічного центру Кеннеді у Флориді.

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Вона успішно доставила близько 3 тонн вантажу для дослідницьких експериментів та матеріалів для екіпажу.

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Раніше вченим також вдалося виростити перець чилі на орбіті, після чого астронавти влаштували вечірку з тако.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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