Все дело в аммиаке: ученые объяснили жизнь в облаках Венеры

Жизнь в облаках Венеры может объясняться аммиаком / Фото: Getty Images, Wikipedia

Ученые Массачусетского технологического института, Кардиффского и Кембриджского университетов разобрались, какие химические реакции могли бы сделать облака Венеры пригодными для жизни.

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Дело в том, что обнаруженный в атмосфере планеты в 1970-х аммиак способен нейтрализовать капли серной кислоты, пишет MIT News.

И тогда там могли бы существовать биологические виды, подобные земным. Ученые пояснили, что аммиак превращает кислоту в сульфит аммония, что само по себе может создавать среду в облаках Венеры, пригодную для жизни.

Провести исследование ученых побудили загадочные аномалии в облаках Венеры – такие как небольшие концентрации кислорода, которых там не должно быть.

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Сам по себе аммиак также не должен был бы присутствовать в атмосфере, если бы не биологические химические реакции, считают авторы работы.

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Обнаружение его стало загадкой: дело в том, что к аммиаку присоединен водород, которого также на Венере неоткуда взять без неизвестной формы жизни где-то в ее облаках.

Такие источники, как молния, извержения вулканов и даже удар метеорита не могут химически производить столько газа.

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При этом на Земле есть формы жизни – например, в желудках людей и животных, - которые производят аммиак, чтобы нейтрализовать высококислотную среду.

У ученых будет шанс проверить наличие признаков жизни на Венере в ближайшие несколько лет с помощью миссий Venus Life Finder.

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Напомним, ранее сообщалось, что самый мощный в мире телескоп отправили в космос, чтобы он смог заглянуть в прошлое и поискать жизнь на других планетах.