У космосі вибухнула наднова та утворила чорну діру (фото)

Наднова вибухнула тисячі років тому, але світло досягло Землі відносно недавно / Фото: NASA
Знімки, зроблені за допомогою обсерваторії IXPE, показують наднову як хмару, утворену прискореними космічними частинками.
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Ця хмара світиться у рентгенівському випромінюванні, водночас на зображення наклали ще й дані рентгенівської обсерваторії NASA Чандра, показані синім кольором, пише Gadgets 360.
Кассіопея А раніше вивчалася іншими телескопами. Але IXPE оснащений приладами, які дозволять вченим побачити об'єкт по-новому.
За допомогою рентгенівської місії NASA отримають більш детальну інформацію про екстремальні події в космосі, такі як вибухи наднових та космічні зіткнення.
Діаметр Кассіопеї А становить близько 10 світлових років. Вчені досліджують, як згодом змінюється залишок наднової, в центрі якого знаходиться чорна діра або нейтронна зірка.
Кассіопея А вибухнула понад 14 тисяч років тому, але світло досягло Землі лише близько 325 років тому, вона знаходиться на відстані 11 тисяч світлових років від Землі.
Раніше ми писали:
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