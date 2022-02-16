В космосе взорвалась сверхновая и образовала черную дыру (фото)

Сверхновая взорвалась тысячи лет назад, но свет достиг Земли относительно недавно / Фото: NASA

Снимки, сделанные с помощью обсерватории IXPE, показывают сверхновую в виде облака, образованного ускоренными космическими частицами.

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Это облако светится в рентгеновском излучении, при этом на изображение наложили еще и данные рентгеновской обсерватории NASA Чандра, показанные синим цветом, пишет Gadgets 360.

Кассиопея А ранее изучалась другими телескопами. Но IXPE оснащен приборами, которые позволят ученым увидеть объект по-новому.

Фото NASA

С помощью рентгеновской миссии NASA получат более детальную информацию об экстремальных событиях в космосе, таких как взрывы сверхновых и космические столкновения.

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Диаметр Кассиопеи А составляет около 10 световых лет. Ученые исследуют, как со временем меняется остаток сверхновой, в центре которого находится черная дыра или нейтронная звезда.

Кассиопея А взорвалась более 14 тысяч лет назад, но свет достиг Земли только около 325 лет назад, она находится на расстоянии 11 тысяч световых лет от Земли.

Фото NASA

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