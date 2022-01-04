Тенісний корт у космосі: телескоп Вебба розгортає сонцезахисний екран

Інженери майже розгорнули сонцезахисний екран Вебба / Фото: NASA

У телескопа, який запустили в космос 25 грудня 2021 року, лише п'ять шарів сонцезахисного екрану у вигляді повітряного змія. Дві, що залишилися, натягуватимуть 4 січня.

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Це одна з найризикованіших операцій у процесі розгортання всіх деталей телескопа, адже без захисту від сонячних променів апарат працювати не зможе, пише NASA.

Фото NASA

Козирок становить 14 метрів у поперечнику та 21 метр у довжину. Згадані перші три шари – найближчі до Сонця. Загалом процес натягу зайняв трохи більше 5,5 години.

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Після повного розкриття сонцезахисний екран забезпечить телескоп можливість знімати перші галактики у Всесвіті.

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Процес натягування не був повністю гладким: диспетчери, що контролюють процес на відстані, перезавантажили сонячну панель Вебба, щоб відкрити 107 штифтів, що фіксують екран.

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Розгортання екрана завершать 4 січня

Вони також скоригували напрямок телескопа задля обмеження попадання світла на двигуни.

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Повне розгортання телескопа завершиться розкриттям другого крила головного дзеркала. Попередньо це відбудеться 7 січня.

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