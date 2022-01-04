Теннисный корт в космосе: телескоп Уэбба разворачивает солнцезащитный экран

Инженеры почти развернули солнцезащитный экран Уэбба / Фото: NASA
У телескопа, который запустили в космос 25 декабря 2021 года, всего пять слоев солнцезащитного экрана в виде воздушного змея. Оставшиеся два будут натягивать 4 января.
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Это одна из самых рискованных операций в процессе развертывания всех деталей телескопа, ведь без защиты от солнечных лучей аппарат работать не сможет, пишет NASA.
Козырек составляет 14 метров в поперечнике и 21 метр в длину. Упомянутые первые три слоя – самые близкие к Солнцу. В целом процесс натяжения занял чуть более 5,5 часов.
После полного раскрытия солнцезащитный экран обеспечит телескопу возможность снимать первые галактики во Вселенной.
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Процесс натягивания не был полностью гладким: диспетчеры, контролирующие процесс на расстоянии, перезагрузили солнечную панель Уэбба, чтобы открыть 107 фиксирующих экран штифтов.
Они также скорректировали направление телескопа ради ограничения попадания света на двигатели.
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Полное развертывание телескопа завершится с раскрытием второго крыла главного зеркала. Предварительно это произойдет 7 января.
Контекст.
- Напомним, ранее мы писали, что телескоп Джеймса Уэбба проработает как минимум 10 лет вместо пяти.
- Также мы рассказывали, что мощнейший телескоп в мире должен заглянуть в прошлое нашей Вселенной.