Тіла загиблих альпіністів оголилися через швидке танення льодовиків Евересту

Швидкість танення льодовиків Евересту турбує вчених / Фото: Pixabay

Група вчених-кліматологів у рамках експедиції у 2019 році провела вимірювання гірського льодовика Південне сідло, розташоване безпосередньо перед сходженням на вершину.

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Виявилося, що за останні кілька десятиліть льодовик перетворився з легкого снігового покриву на щільніший лід, який став поглинати більше сонячного випромінювання, а це означає, що він швидше тане, внаслідок чого тверда вода перетворюється на водяну пару і льодовик стає тоншим.

Еверест. Фото: Pixabay

За 25 років відбулося витончення приблизно на близько 50 метрів – це означає, що льодовик зменшувався більш ніж у 80 разів швидше, ніж накопичувався.

З 1990-х років було втрачено близько 2000 років накопичення льоду, а надалі швидкість збільшиться ще більше.

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Дослідники припускають, що льодовики зникають так швидко, що це змінить підхід експедиторів до сходження на гору у найближчі десятиліття, адже скеляста корінна порода під снігом оголюватиметься все більше.

Танення льодовиків вплине на сходження туристів / Фото: Pixabay

Ще три роки тому оператори експедицій на Евересті наголосили, що зменшення сніжного та крижаного покриву оголює тіла альпіністів, які загинули під час сходження.

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Проте головна проблема полягає в тому, що близько 1 мільярда людей у регіоні залежать від талої прісної води з льодовиків Гімалаїв. Швидке виснаження ресурсів у майбутньому може створити нестачу води у регіоні.

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