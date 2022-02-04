Тіла загиблих альпіністів оголилися через швидке танення льодовиків Евересту

Швидкість танення льодовиків Евересту турбує вчених / Фото: Pixabay
Група вчених-кліматологів у рамках експедиції у 2019 році провела вимірювання гірського льодовика Південне сідло, розташоване безпосередньо перед сходженням на вершину.
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Виявилося, що за останні кілька десятиліть льодовик перетворився з легкого снігового покриву на щільніший лід, який став поглинати більше сонячного випромінювання, а це означає, що він швидше тане, внаслідок чого тверда вода перетворюється на водяну пару і льодовик стає тоншим.
За 25 років відбулося витончення приблизно на близько 50 метрів – це означає, що льодовик зменшувався більш ніж у 80 разів швидше, ніж накопичувався.
З 1990-х років було втрачено близько 2000 років накопичення льоду, а надалі швидкість збільшиться ще більше.
Дослідники припускають, що льодовики зникають так швидко, що це змінить підхід експедиторів до сходження на гору у найближчі десятиліття, адже скеляста корінна порода під снігом оголюватиметься все більше.
Ще три роки тому оператори експедицій на Евересті наголосили, що зменшення сніжного та крижаного покриву оголює тіла альпіністів, які загинули під час сходження.
Проте головна проблема полягає в тому, що близько 1 мільярда людей у регіоні залежать від талої прісної води з льодовиків Гімалаїв. Швидке виснаження ресурсів у майбутньому може створити нестачу води у регіоні.
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