Тела погибших альпинистов обнажились из-за быстрого таяния ледников Эвереста

Скорость таяния ледников Эвереста беспокоит ученых / Фото: Pixabay
Группа ученых-климатологов в рамках экспедиции в 2019 году провела измерения горного ледника Южное седло, расположенного непосредственно перед восхождением на вершину.
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Оказалось, что за последние несколько десятилетий ледник превратился из легкого снежного покрова в более плотный лед, который стал поглощать больше солнечного излучения, а это означает, что он быстрее тает, в результате чего твердая вода превращается в водяной пар и ледник становится тоньше.
За 25 лет произошло истончение примерно на около 50 метров – это значит, что ледник уменьшался в более чем в 80 раз быстрее, чем накапливался.
С 1990-х годов было утрачено около 2000 лет накопления льда, а в будущем скорость увеличится еще больше.
Исследователи предполагают, что ледники исчезают так быстро, что это изменит подход экспедиторов к восхождению на гору в ближайшие десятилетия, ведь скалистая коренная порода под снегом будет обнажаться все больше.
Еще три года назад операторы экспедиций на Эвересте отметили, что уменьшение снежного и ледяного покрова обнажает тела альпинистов, погибших во время восхождения.
Однако главная проблема кроется в том, что около 1 миллиарда человек в регионе зависят от талой пресной воды с ледников Гималаев. Быстрое истощение ресурсов в будущем может создать нехватку воды в регионе.
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