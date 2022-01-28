Риби розмовляють мільйони років: вчені дізналися, про що

Риби розмовляють мільйони років, але ми цього не помічали / Фото: Getty Images
Вчені давно знали, що деякі риби видають звуки, але їх частіше сприймали як рідкісні дивацтва, тепер вони змогли вивчити їхню акустичну комунікацію.
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Як виявилося, близько 175 сімей риб з променевими плавниками. дійсно спілкуються або можуть спілкуватися за допомогою звуку, пише Phys.
Звук у їхній комунікації був настільки важливим, що еволюціонував як мінімум 33 рази за мільйони років.
Ймовірно, це не зауважували, тому що рибу нелегко почути чи побачити, а наука про підводну комунікацію звуками переважно зосереджена на китах та дельфінах.
Про що говорять риби
Навіть деякі з найпоширеніших назв риб засновані на звуках, які вони видають: наприклад, горбиль, риба-кабан, їдять сом і трубач.
Але вчені спробували відповісти на питання, про що говорять риби. Виявилося, майже про те ж, про що найчастіше говорять і люди – про секс та їжу.
Мається на увазі, що риба або намагається залучити партнера, або захищає джерело їжі або територію, або ж дає іншим знати, де знаходиться.
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Вчені продовжать вивчати комунікацію між рибами, описуючи стосунки водних видів.
Раніше ми писали:
- Вчені змогли відростити жабі ампутовану лапу, якою вона може керувати та з якою може плавати.
- Тим часом аргентинці випустили дивовижне підводне селфі-відео, зняте самцем пінгвіна.
- Дещо раніше українські вчені в районі станції "Академік Вернадський" записали "спів" пінгвінів, схожий на звуки з "Зоряних війн".