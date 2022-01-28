Рыбы разговаривают миллионы лет: ученые узнали, о чем

Рыбы разговаривают миллионы лет, но мы этого не замечали / Фото: Getty Images

Ученые давно знали, что некоторые рыбы издают звуки, но их чаще воспринимали как редкие странности, теперь же они смогли изучить их акустическую коммуникацию.

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Как оказалось, около 175 семейств рыб с лучевыми плавниками действительно общаются или могут общаться при помощи звука, пишет Phys.

Звук в их коммуникации был настолько важен, что эволюционировал как минимум 33 раза за миллионы лет.

Рыбы уже давно перебрасываются звуками. Фото Getty Images

Вероятно, это упускали из виду, потому что рыбу нелегко услышать или увидеть, а наука о подводной коммуникации звуками в основном сосредоточена на китах и ​​дельфинах.

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О чем говорят рыбы

Рыбы умеют общаться звуками. Фото Getty Images

Даже некоторые из распространенных названий рыб основаны на звуках, которые они издают: например, горбыль, рыба-кабан, пищащий сом и трубач.

Но ученые также попытались ответить на вопрос, о чем говорят рыбы. Оказалось, почти о том же, о чем чаще всего говорят и люди – о сексе и еде.

Звуки рыб несколько раз эволюционировали за миллионы лет. Фото Wikipedia

Подразумевается, что рыба либо пытается привлечь партнера, либо защищает источник пищи или территорию, или же дает другим знать, где находится.

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Ученые продолжат изучать коммуникацию между рыбами, описывая взаимоотношения водных видов.

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