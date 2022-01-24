Веселка на Марсі: вчені розкрили секрет її появи

Чи може бути веселка на Марсі? / Фото: Getty Images
У розрідженій атмосфері Марса є водяні хмари, то чому б не бути веселці? Можливо, ви навіть бачили зображення зроблене марсоходом з дугою в небі.
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На жаль, це була не веселка, а звичайний відблиск. Вчені стверджують: на Марсі не може бути веселки.
Чому на Марсі не може бути веселки
На Землі веселка з'являється внаслідок того, що сонячне світло входить у сферичну краплю, відбивається від її задньої стінки та повертається назад.
Але марсіанські хмари знаходяться набагато нижче за точку замерзання, тому отримати краплі рідини для створення веселки неможливо – просто не вистачить води для конденсації.
Вони мають бути більш ніж у 10 разів більше, щоб утворилася веселка з тисячі разів більшої кількості води.
А сніг не сприяє появі веселки, тому що має складну форму. Тому ми не бачимо веселку взимку навіть на Землі, пише scitechdaily.com.
А інші погодні явища?
Хоча на Марсі немає веселки, є багато земних погодних явищ. На Червоній планеті можна побачити хмари.
А ще бувають пильні бурі та вітри, що роздмухують хмари та пил. До речі, нещодавно одна з таких бур марсіанський робот NASA змушений був піти у сплячку.
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