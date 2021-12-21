Птахи, восьминоги та терміти: хто міг би зайняти місце людини на планеті

Вчені розповіли, які види могли б замінити людство / Фото: Wikipedia

Видам, які замінять людство, потрібно розвинути навички для маніпулювання предметами, тому, наприклад, нову цивілізацію могли б побудувати шимпанзе та бонобо.

Читайте також: Ноїв ковчег та перше місто на Марсі: Ілон Маск розкрив подробиці колонізації планети

Реклама

Вони вже мають великі пальці для виготовлення інструментів, але їм знадобляться сотні тисяч або навіть мільйони років еволюції, щоб досягти рівня розвитку людини, пише Live Science.

Але будь-яке стихійне лихо, досить сильне, щоб знищити людей, швидше за все, знищить і шимпанзе.

Реклама

Тому наступним кандидатом стають птахи. Якби люди зникли, птахи, єдині динозаври, що вижили, могли б зіграти нашу роль найрозумніших і найзручніших наземних тварин.

Читайте також: Випадкове фото у Instagram відкрило новий вид змій

Згідно з дослідженням від 2020 року, деякі птахи, такі як ворони та ворони, мають інтелект, який може змагатися з шимпанзе.

Реклама

Вони можуть використовувати лапи та дзьоби для виготовлення гачків із дроту. А африканські сірі папуги навіть виконують прості математичні операції та розуміють концепцію нуля.

Є ще одна група тварин, які надзвичайно вправні в маніпулювання об'єктами, наприклад, восьминоги.

Читайте також: Білі ведмеді почали полювати на північних оленів через нестачу льоду

Вони вміють розрізняти реальні та віртуальні об'єкти та барикадують житло. Але їм буде складно адаптуватися до суходолу: восьминоги обмежені водою, насиченою киснем, а не розрідженим повітрям.

Третім варіантом могли б стати комахи: 480 мільйонів років вони еволюціонували до польоту або риття нір, плавання та навіть будівництва хитромудрих міських веж.

Також мурахи, наприклад, займаються вирощуванням грибів, а терміти можуть спілкуватися на великих відстанях усередині своїх колоній за допомогою вібрацій.

Читайте також: Бджоли-стерв'ятники: вчені з'ясували, чому у них розвинувся смак ясу

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вакцина проти старіння спрацювала на мишах, але до перевірки на людях ще потрібні дослідження.