Птицы, осьминоги и термиты: кто мог бы занять место человека на планете

Ученые рассказали, какие виды могли бы заменить человечество / Фото: Wikipedia

Видам, которые заменят человечество, нужно развить навыки для манипулирования предметами, потому, например, новую цивилизацию могли бы построить шимпанзе и бонобо.

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У них уже есть большие пальцы для изготовления инструментов, но им потребуются сотни тысяч или даже миллионы лет эволюции, чтобы достичь уровня развития человека, пишет Live Science.

Но любое стихийное бедствие, достаточно мощное, чтобы уничтожить людей, скорее всего, уничтожит и шимпанзе.

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Поэтому следующим кандидатом становятся птицы. Если бы люди исчезли, птицы, единственные выжившие динозавры, могли бы сыграть нашу роль самых умных и удобных наземных животных.

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Согласно исследованию от 2020 года, некоторые птицы, такие как вороны и вороны, обладают интеллектом, который может соперничать с шимпанзе.

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Они могут использовать лапы и клювы для изготовления крючков из проволоки. А африканские серые попугаи даже выполняют простые математические операции и понимают концепцию нуля.

Есть еще одна группа животных, которые чрезвычайно искусны в манипулировании объектами, например, осьминоги.

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Они умеют различать реальные и виртуальные объекты и баррикадируют жилища. Но им будет сложно адаптироваться к суше: осьминоги ограничены водой, насыщенной кислородом, а не разреженным воздухом.

Третьим вариантом могли бы стать насекомые: за 480 миллионов лет они эволюционировали до полета или же рытья нор, плавания и даже строительства замысловатых городских башен.

Также муравьи, например, занимаются выращиванием грибов, а термиты могут общаться на больших расстояниях внутри своих колоний с помощью вибраций.

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Напомним, ранее сообщалось, что вакцина против старения сработала на мышах, но до проверки на людях еще нужны исследования.