Попіл від виверження вулкана Тонга досяг рекордної висоти: чи загрожує Землі льодовиковий період

Попіл після виверження вулкана піднявся на рекордну висоту / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Вулканічний попіл був виявлений так високо в атмосфері Землі вперше. Чим це може загрожувати нашій планеті?

Читайте також: Вибух вулкана в Тихому океані виявився потужнішим за 500 ядерних бомб

Реклама

Як відомо, після падіння астероїда 65 мільйонів років тому у повітря піднялися тонни пилу, попелу та породи, що затьмарили небо на кілька років, внаслідок чого настало глобальне похолодання.

Виверження вулкана біля Тонга. Фото: reuters

Результатом зміни клімату стало знищення близько 75% усіх земних видів, зокрема і динозаврів. До речі, на Землі вже розпочалося шосте масове вимирання.

Що чекає на людство

Втім, експерти заспокоюють: попіл від виверження вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай не призведе до таких наслідків.

Реклама

Незважаючи на апокаліптичні масштаби вибуху кількість попелу, що міститься в ньому, була відносно невеликою в порівнянні з іншими катастрофічними виверженнями вулканів, відомими в попередні століття, пише livescience.com.

Як вулкан може охолодити планету

Супервулкани, які викидають величезну кількість діоксиду сірки у вищі шари атмосфери Землі, іноді можуть надавати помітний охолодний вплив на клімат планети.

Хмара пилу після виверження вулкана біля Тонга. Фото: reuters

Цей ефект було виявлено після виверження вулкана Пінатубо на Філіппінах у 1991 році. Це виверження, друге за потужністю виверження вулкана 20-го століття, охолодило планету терміном до двох років.

Реклама

Але за наявними даними, Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай викинув в атмосферу лише 400 000 метричних тонн діоксиду сірки, що становить близько 2% від кількості сірки з Пінатубо.

Читайте також: