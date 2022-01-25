Пепел от извержения вулкана Тонга достиг рекордной высоты: грозит ли Земле ледниковый период

Пепел после извержения вулкана поднялся на рекордную высоту / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Вулканический пепел был обнаружен так высоко в атмосфере Земли впервые. Чем это может грозить нашей планете?

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Как известно, после падения астероида 65 миллионов лет назад в воздух поднялись тонны пыли, пепла и породы, затмившие небо на несколько лет, в результате чего наступило глобальное похолодание.

Извержение вулкана возле Тонга. Фото: reuters

Результатом изменения климата стало уничтожение около 75% всех земных видов, в том числе и динозавров. Кстати, на Земле уже началось шестое массовое вымирание.

Что ждет человечество

Впрочем, эксперты успокаивают: пепел от извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай не приведет к таким последствиям.

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Несмотря на апокалиптические масштабы взрыва количество содержащегося в нем пепла было относительно небольшим по сравнению с другими катастрофическими извержениями вулканов, известными в предыдущие века, сообщает livescience.com.

Как вулкан может охладить планету

Супервулканы, которые выбрасывают огромное количество диоксида серы в более высокие слои атмосферы Земли, иногда могут оказывать заметное охлаждающее воздействие на климат планеты.

Облако пыли после извержения вулкана возле Тонга. Фото: reuters

Этот эффект был обнаружен после извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году. Это извержение, второе по мощности извержение вулкана 20-го века, охладило планету на срок до двух лет.

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Но по имеющимся данным, Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай выбросил в атмосферу только 400 000 метрических тонн диоксида серы, что составляет около 2% от количества серы с Пинатубо.

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