Пепел от извержения вулкана Тонга достиг рекордной высоты: грозит ли Земле ледниковый период

Пепел после извержения вулкана поднялся на рекордную высоту / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Вулканический пепел был обнаружен так высоко в атмосфере Земли впервые. Чем это может грозить нашей планете?
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Как известно, после падения астероида 65 миллионов лет назад в воздух поднялись тонны пыли, пепла и породы, затмившие небо на несколько лет, в результате чего наступило глобальное похолодание.
Результатом изменения климата стало уничтожение около 75% всех земных видов, в том числе и динозавров. Кстати, на Земле уже началось шестое массовое вымирание.
Что ждет человечество
Впрочем, эксперты успокаивают: пепел от извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай не приведет к таким последствиям.
Несмотря на апокалиптические масштабы взрыва количество содержащегося в нем пепла было относительно небольшим по сравнению с другими катастрофическими извержениями вулканов, известными в предыдущие века, сообщает livescience.com.
Как вулкан может охладить планету
Супервулканы, которые выбрасывают огромное количество диоксида серы в более высокие слои атмосферы Земли, иногда могут оказывать заметное охлаждающее воздействие на климат планеты.
Этот эффект был обнаружен после извержения вулкана Пинатубо на Филиппинах в 1991 году. Это извержение, второе по мощности извержение вулкана 20-го века, охладило планету на срок до двух лет.
Но по имеющимся данным, Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай выбросил в атмосферу только 400 000 метрических тонн диоксида серы, что составляет около 2% от количества серы с Пинатубо.
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