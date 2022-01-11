Океан рекордно потеплішав і поглинає менше вуглекислого газу – вчені

Потепління океану означає менше кисню, але більше штормів та повеней / Фото: Pixabay

Тепловміст океану неухильно зростає: у 2021 році верхні шари поглинули на 14 зеттаджоулів більше, ніж у 2020 році.

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Ця цифра у 145 разів перевищує світове виробництво електроенергії, наголошують дослідники, пише EurekAlert.

Крім тепла, океан поглинає від 20 до 30% антропогенних викидів вуглекислого газу, що призводить до закислення океану.

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Однак тепер, з потеплінням, його ефективність поглинання вуглецю падає, і у повітрі залишається більше вуглекислого газу.

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Потеплішання океану – результат змін у складі атмосфери, пов'язаних із діяльністю людини. І наслідки будуть дуже відчутними, наголошують вчені.

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У міру того, як океани нагріваються, рівень моря підвищується і теплі вологі маси перевантажують погодні системи, створюючи передумови для сильних штормів та ураганів, а також повеней.

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Глобальне потепління.