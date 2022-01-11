Океан рекордно потеплел и поглощает меньше углекислого газа – ученые

Потепление океана означает меньше кислорода, но больше штормов и наводнений / Фото: Pixabay

Теплосодержание океана неуклонно растет: в 2021 году верхние слои поглотили на 14 зеттаджоулей больше, чем в 2020 году.

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Эта цифра в 145 раз превышает мировое производство электроэнергии, подчеркивают исследователи, пишет EurekAlert.

Помимо тепла, океан поглощает от 20 до 30% антропогенных выбросов углекислого газа, что приводит к закислению океана.

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Однако теперь, с потеплением, его эффективность поглощения углерода падает, и в воздухе остается больше углекислого газа.

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Потепление океана – результат изменений в составе атмосферы, связанных с деятельностью человека. И последствия будут весьма ощутимыми, подчеркивают ученые.

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По мере того, как океаны нагреваются, уровень моря повышается, и теплые влажные массы перегружают погодные системы, создавая предпосылки для сильных штормов и ураганов, а также наводнений.

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Глобальное потепление.