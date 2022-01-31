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Нові українські полярники: хто увійшов до складу експедиції до Антарктиди

Олександра Захарова
31 січня, 15:50
Визначено склад зимівного загону 27-ї Української антарктичної експедиції, який у березні вирушить на станцію Академік Вернадський.

Вчені назвали нових українських полярників / Фото: НАНЦ

Експедиція працюватиме там понад рік. У цій команді буде більше вчених, ніж зазвичай, – три жінки та один із наймолодших учасників за всі роки.

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Цього разу було вирішено посилити наукову частину команди, тому 27-а експедиція матиме 14 учасників, йдеться в повідомленні НАНЦ .

Це будуть дев'ятеро вчених, по три на кожен напрямок – геофізика, метеорологія, біологія, та традиційно – лікар, кухар, дизеліст, механік та сисадмін.

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Повний склад 27-ї УАЕ

геофізики:

  • Юрій Отруба (керівник експедиції), сьома зимівля
  • Андрій Сопін, третя зимівля
  • Олександр Богомаз, перша зимівля

метеорологи:

  • Сергій Умний, третя зимівля
  • Анжеліка Ганчук, перша зимівля
  • Оксана Іванига, перша зимівля

біологи:

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  • Сергій Глотов, перша зимівля
  • Марта Дзіндра, перша зимівля
  • Сергій Гоголь, перша зимівля

команда життєзабезпечення:

  • Лікар Василь Матковський, перша зимівля
  • кухар Олег Курус, друга зимівля
  • дизеліст Юрій Лишенко, четверта зимівля
  • системний механік Максим Білоус, друга зимівля
  • системний адміністратор Володимир Хомко, перша зимівля

Очолить експедицію один із найдосвідченіших українських полярників – геофізик Юрій Отруба. Він уже шість разів зимував Вернадською.

Серед 14 учасників 11 чоловіків та три жінки – два метеорологи та одна біолог. Максимум до цього – у 24-й УАЕ – працювали дві жінки – вчена та лікар.

Трохи докладніше про те, звідки кожен із учасником, і скільки йому років – в інфографіці нижче:

Середній вік членів експедиції – 36 років. Найстаршому виповнилося 50, а наймолодшому – 21.

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Зараз він є одним із наймолодших учасників усіх українських антарктичних експедицій (до цього був лише один полярник, який вирушив на станцію у 21 рік).

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