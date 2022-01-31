Новые украинские полярники: кто вошел в состав экспедиции в Антарктиду

Ученые назвали новых украинских полярников / Фото: НАНЦ

Экспедиция будет работать там более года. В этой команде будет больше ученых, чем обычно, – три женщины и один из самых молодых участников за все годы.

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В этот раз было решено усилить научную часть команды, поэтому у 27-й экспедиции будет 14 участников, говорится в сообщении НАНЦ.

Это будут девятеро ученых, по три на каждое направление – геофизика, метеорология, биология, и традиционно – врач, повар, дизелист, механик и сисадмин.

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Полный состав 27-й УАЭ

геофизики:

Юрий Отруба (руководитель экспедиции), седьмая зимовка

Андрей Сопин, третья зимовка

Александр Богомаз, первая зимовка

метеорологи:

Сергей Умный, третья зимовка

Анжелика Ганчук, первая зимовка

Оксана Иванига, первая зимовка

биологи:

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Сергей Глотов, первая зимовка

Марта Дзиндра, первая зимовка

Сергей Гоголь, первая зимовка

команда жизнеобеспечения:

Врач Василий Матковский, первая зимовка

повар Олег Курус, вторая зимовка

дизелист Юрий Лишенко, четвертая зимовка

системный механик Максим Билоус, вторая зимовк

системный администратор Владимир Хомко, первая зимовка

Возглавит экспедицию один из опытнейших украинских полярников – геофизик Юрий Отруба. Он уже шесть раз зимовал на Вернадском.

Среди 14 участников 11 мужчин и три женщины – два метеоролога и одна биолог. Максимум до этого – в 24-й УАЭ – работали две женщины – ученая и врач.

Чуть подробнее о том, откуда каждый из участником, и сколько ему лет – в инфографике ниже:

Средний возраст членов экспедиции – 36 лет. Самому старшему исполнилось 50, а самому молодому – 21.

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Сейчас он является одним из самых молодых участников всех украинских антарктических экспедиций (до этого был только один полярник, отправившийся на станцию ​​в 21 год).

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