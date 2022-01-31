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Новые украинские полярники: кто вошел в состав экспедиции в Антарктиду

Александра Захарова
31 января, 15:50
Определен состав зимовочного отряда 27-й Украинской антарктической экспедиции, который в марте отправится на станцию ​​Академик Вернадский

Ученые назвали новых украинских полярников / Фото: НАНЦ

Экспедиция будет работать там более года. В этой команде будет больше ученых, чем обычно, – три женщины и один из самых молодых участников за все годы.

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В этот раз было решено усилить научную часть команды, поэтому у 27-й экспедиции будет 14 участников, говорится в сообщении НАНЦ.

Это будут девятеро ученых, по три на каждое направление – геофизика, метеорология, биология, и традиционно – врач, повар, дизелист, механик и сисадмин.

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Полный состав 27-й УАЭ

геофизики:

  • Юрий Отруба (руководитель экспедиции), седьмая зимовка
  • Андрей Сопин, третья зимовка
  • Александр Богомаз, первая зимовка

метеорологи:

  • Сергей Умный, третья зимовка
  • Анжелика Ганчук, первая зимовка
  • Оксана Иванига, первая зимовка

биологи:

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  • Сергей Глотов, первая зимовка
  • Марта Дзиндра, первая зимовка
  • Сергей Гоголь, первая зимовка

команда жизнеобеспечения:

  • Врач Василий Матковский, первая зимовка
  • повар Олег Курус, вторая зимовка
  • дизелист Юрий Лишенко, четвертая зимовка
  • системный механик Максим Билоус, вторая зимовк
  • системный администратор Владимир Хомко, первая зимовка

Возглавит экспедицию один из опытнейших украинских полярников – геофизик Юрий Отруба. Он уже шесть раз зимовал на Вернадском.

Среди 14 участников 11 мужчин и три женщины – два метеоролога и одна биолог. Максимум до этого – в 24-й УАЭ – работали две женщины – ученая и врач.

Чуть подробнее о том, откуда каждый из участником, и сколько ему лет – в инфографике ниже:

Средний возраст членов экспедиции – 36 лет. Самому старшему исполнилось 50, а самому молодому – 21.

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Сейчас он является одним из самых молодых участников всех украинских антарктических экспедиций (до этого был только один полярник, отправившийся на станцию ​​в 21 год).

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