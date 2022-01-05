Кілька тонн у польоті: розгінний блок російської ракети ось-ось звалиться на Землю

Де зваляться залишки розгінного блоку, ні астрофізик, ні Роскосмос не повідомляють

Цей розгінний блок не зміг вивести макет супутника на орбіту. У польоті блок несподівано і не за планом увімкнув двигуни, що змінило його траєкторію, розгорнувши на 540 градусів.

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Відтоді блок дрейфує у небі на висоті близько 200 км, повідомив астроном Джонатан МакДауелл у Twitter.

Вчений Гарвар-Смітосоновського центру астрофізики уточнив, що падіння може статися в період між 15:30 5 січня та 01:30 6 січня по Києву.

За словами МакДауелла, маса "Персея" на момент запуску – близько 20 тонн із паливом, маса самої конструкції – 3-4 тонни.

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Астрофізик запевнив, що подій фільму "Не дивись нагору", де комета знищила Землю, боятися не варто. Роскосмос підтвердив "неконтрольоване входження" об'єкта в атмосферу.

Максимум, що може статися – уламки зашкодять чийсь дах. Але, враховуючи вагу, вони можуть і вбити когось, якщо зваляться на людину чи іншу живу істоту.

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