Несколько тонн в полете: разгонный блок российской ракеты вот-вот рухнет на Землю

Где рухнут остатки разгонного блока, ни астрофизик, ни Роскосмос не сообщают

Этот разгонный блок не смог вывести макет спутника на орбиту. В полете блок неожиданно и не по плану включил двигатели, что сменило его траекторию, развернув на 540 градусов.

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С тех пор блок дрейфует в небе на высоте около 200 км, сообщил астроном Джонатан МакДауэлл в Twitter.

Ученый Гарвар-Смитосоновского центра астрофизики уточнил, что падение может произойти в период между 15:30 5 января и 01:30 6 января по Киеву.

По словам МакДауэлла, масса "Персея" на момент запуска – около 20 тонн с топливом, масса самой конструкции – 3-4 тонны.

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Астрофизик заверил, что событий фильма "Не смотри наверх", где комета уничтожила Землю, опасаться не стоит. Роскосмос подтвердил "неконтролируемое вхождение" объекта в атмосферу.

Максимум, что может случиться – обломки повредят чью-то крышу. Но, учитывая вес, они могут и убить кого-то, если свалятся на человека или другое живое существо.

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Контекст.