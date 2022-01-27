Ілон Маск запускає виробництво смішних роботів у лосинах: кому вони знадобляться

Ілон Маск візьме роботів на завод, але сподівається, що їх найме хтось ще / Фото: REUTERS

Підбиваючи підсумки 2021 року для компанії Tesla, її засновник зупинився на планах створення робота Optimus.

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Нового робота зі штучним інтелектом планують застосовувати насамперед на заводах Tesla, пише Tesla Rati.

У 2022 році виробництво андроїда є одним із головних пріоритетів компанії. Звичайно, з часом Optimus повинен зайнятися чимось більшим, ніж просто випуск електроавтомобілів.

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Маск впевнений, що навіть якщо сама компанія поки не знає, як застосувати робота інакше, знайдуться інші виробництва, де він знадобиться.

Якщо виникне нестача робочої сили, про яку мільярдер регулярно турбується, його роботи зможуть допомогти і з часом повністю замінять працю людей.

Одночасно Tesla працює над запуском власного суперкомп'ютера Dojo, який зможе навчати інші ШІ.

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