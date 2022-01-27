Илон Маск запускает производство смешных роботов в лосинах: кому они понадобятся

Илон Маск возьмет роботов на завод, но надеется, что их наймет кто-то еще / Фото: REUTERS

Подводя итоги 2021 года для компании Tesla, ее основатель заявил, что в 2022 году производство андроида станет одним из главных приоритетов компании.

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Он также рассказал, что поначалу нового робота с искусственным интеллектом планируют применять в первую очередь на заводах Tesla, пишет Tesla Rati.

Конечно, со временем Optimus должен заняться чем-то большим, чем просто выпуск электроавтомобилей.

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Маск уверен, что, даже если сама компания пока не знает, как применить робота иначе, найдутся другие производства, где он понадобится.

Ранее презентация робота насмешила сеть, потому как вместо реального прототипа показали человека в костюме с лосинами.

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Если возникнет нехватка рабочей силы, о которой миллиардер регулярно беспокоится, то его роботы смогут помочь и со временем полностью заменят труд людей.

Одновременно Tesla работает над запуском собственного суперкомпьютера Dojo, который сможет обучать другие ИИ.

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