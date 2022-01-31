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Космічна правда: злітав у космос раніше за Гагаріна, а його всі зрадили – історія дня за хвилину

Руслан Антонов
31 січня, 06:30
31 січня 1961 року з мису Канаверал стартував корабель "Меркурій-Редстоун-2", виносячи вгору шимпанзе Хема, якого на Землі підстерігав незаслужений "суворий режим"

Американці відправили в космос шимпанзе / Фото: Колаж: Сьогодні

Кінець 50-х минулого століття – пік космічних перегонів США – СРСР. Чи виживе на орбіті людина? Відповісти на це питання вчені "засудили" тварин .

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В останній день січня 1961 року з мису Канаверал стартував "Меркурій-Редстоун-2" із шимпанзе Хемом на борту. Але до цього тривала тривала підготовка.

Мавп виховували електрострумом

Спочатку для "виховання" зооастронавтів відібрали 40 тварин (усі – шимпанзе). Уроки для мавп полягали в наступному:

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  • перебування в закритому просторі,
  • переносимість перевантажень та високих температур,
  • здатність по команді натискати важелі та "втикати" кнопки,
  • реакція на звук та колір,
  • вміння запровадити собі фізіологічний розчин внутрішньовенно (шляхом натискання на ручку).

За кожне правильне рішення тваринам давали "смак", за помилку – легкий удар струму по ступнях.

В результаті сито відбору пройшло шестеро. Причому помітно виділявся примат на прізвисько Хем – підопічний відомого психолога, нейробіолога та основоположника поведінкової фармакології Джозефа Бреді. Саме його "улюбленець" і став першим американським астронавтом.

Ніколи не бачила такого жаху на фізіономії шимпанзе

Політ тривав 16:39 хвилини. І, радість: примат повернувся живим. Хоча в кабіні "Меркурія" впав тиск, і Хем не задихнувся лише тому, що був у скафандрі.

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Але назвати його життя безтурботним мова не повернеться. Британський приматолог Джейн Гудолл відразу після приводнення капсули, що спускається, заявила: "Я ніколи раніше не бачила такого жаху на фізіономії шимпанзе!"

Стресував Хем і коли його турбували журналісти, кіношники-документалісти – іноді навіть на них кидався

Згодом, коли ажіотаж упав, Хему дали вільну. Хоча утримання в зоопарку, де він провів 17 років у повній самоті, логічніше назвати "суворим режимом". Далі його шлях проліг у аналогічний притулок у Північній Кароліні. Де правда, він уже мав можливість спілкуватися з родичами. І вони його одразу прийняли.

Помер Хем 19 січня 1983-го, проживши 26 років – удвічі менше, ніж відведено природою.

Виникла ідея зробити з "хлопця" опудало і виставити на загальний огляд. Завадило обурення громадськості. Зрештою, скелет Хема відправили на зберігання до Національного музею охорони здоров'я та медицини, а решту поховали біля фасаду Музею космічної історії в Аламогордо (Нью-Мексико).

Джозеф Бреді – зрадник?

Вчений, який створив "першого астронавта США", надалі спеціалізувався на проблемах тривалого проживання людей у замкнених просторах, очолював Товариство поведінкової медицини. Помер через 28 років після "вихованця" (2011).

І жодного разу не підняв голос, як і його колеги "по цеху", на підтримку викинутого "на звалище історії" Хема. Не спало на думку і Джейн Гудолл, яка бачила в очах шимпанзе нестерпний жах.

Іншими словами, від "першого астронавта США" відвернулися всі. Така вона – людська подяка.

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