Кішки атакували тарілки Ілона Маска та стали зірками Мережі (фото)

Кішки можуть поламати інтернет від Ілона Маска?

Один з клієнтів Starlink Аарон Тейлор нарахував щонайменше п'ять котів, що притискалися до однієї з тарілок, щоб зігрітися теплом, яке від неї йде.

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Користувачі припускають, що тварини на тарілках можуть викликати збої в роботі пристроїв, пише futurism.

Starlink чудово працює, поки коти не виявляють, що тарілка трохи нагрівається у холодні дні, написав Тейлор.

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Один з користувачів виклав у відповідь фото з птахом, що осідлав прилад на даху.

Тим часом один з бета-тестувальників Starlink Джек Енлі перевірив обладнання тепловізором і з'ясував, що вся поверхня тарілки тепла.

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Користувачі побоюються, що птахи на краю тарілки, як і коти, можуть створити перешкоди для нормальної роботи глобального інтернету.

Анонімний користувач під ніком Socal Crypto у коментарях назвався колишнім оператором супутникового зв'язку та попередив, що супутникові тарілки можуть бути небезпечні для тварин.

У Starlink дійсно трапляються збої, але точно з'ясувати, провокують їх тварини чи інші фактори, поки що не вдалося.

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