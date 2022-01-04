Кошки атаковали тарелки Илона Маска и стали звездами Сети (фото)

Кошки могут поломать интернет от Илона Маска?
Один из клиентов Starlink Аарон Тейлор насчитал как минимум пять кошек, прижавшихся к одной из тарелок, чтобы согреться теплом от нее.
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Пользователи предполагают, что животные на тарелках могут вызвать сбои в их работе, пишет futurism.
Starlink отлично работает, пока кошки не обнаруживают, что тарелка немного нагревается в холодные дни, написал Тейлор.
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Один из пользователей выложил в ответ фото с птицей, оседлавшей устройство на крыше.
Тем временем один из бета-тестировщиков Starlink Джек Энли проверил оборудование тепловизором и выяснил, что вся поверхность тарелки теплая.
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Пользователи опасаются, что птицы на краю тарелки, как и кошки, могут создать помехи для нормальной работы глобального интернета.
Анонимный пользователь под ником Socal Crypto в комментариях назвался бывшим оператором спутниковой связи и предупредил, что спутниковые тарелки могут быть опасными для животных.
У Starlink действительно случаются сбои, но точно выяснить, провоцируют их животные или другие факторы, пока не удалось.
Контекст
- Напомним, Илон Маск запустил на орбиту уже около 2 тысяч спутников, чем вызвал опасения у Европы.
- Так, глава Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер заявил, что теперь именно миллиардер контролирует более трети спутников на орбите.