Кошки атаковали тарелки Илона Маска и стали звездами Сети (фото)

Кошки могут поломать интернет от Илона Маска?

Один из клиентов Starlink Аарон Тейлор насчитал как минимум пять кошек, прижавшихся к одной из тарелок, чтобы согреться теплом от нее.

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Пользователи предполагают, что животные на тарелках могут вызвать сбои в их работе, пишет futurism.

Starlink отлично работает, пока кошки не обнаруживают, что тарелка немного нагревается в холодные дни, написал Тейлор.

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Один из пользователей выложил в ответ фото с птицей, оседлавшей устройство на крыше.

Тем временем один из бета-тестировщиков Starlink Джек Энли проверил оборудование тепловизором и выяснил, что вся поверхность тарелки теплая.

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Пользователи опасаются, что птицы на краю тарелки, как и кошки, могут создать помехи для нормальной работы глобального интернета.

Анонимный пользователь под ником Socal Crypto в комментариях назвался бывшим оператором спутниковой связи и предупредил, что спутниковые тарелки могут быть опасными для животных.

У Starlink действительно случаются сбои, но точно выяснить, провоцируют их животные или другие факторы, пока не удалось.

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