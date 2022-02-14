Китай наїхав на США через загрозу від супутників Ілона Маска

На супутники Ілона Маска знову скаржаться

Компетентні органи Китаю кілька разів намагалися зв'язатися з колегами зі США електронною поштою, але не отримали відповіді.

Читайте також: Вогненний дощ: падіння 40 супутників Ілона Маска зняли на відео

Реклама

США ігнорують запит Пекіна на цю тему, а ще в 2021 році супутники мільярдера Ілона Маска пройшли у небезпечній близькості від китайської космічної станції, пише Bloomberg.

Перебуваючи на орбіті, китайські астронавти зіткнулися з реальною та невідкладною загрозою безпеки, підкреслює Китай.

За словами представника МЗС Китаю Чжао Ліцзяня, США своєю поведінкою не відповідають статусу космічної держави.

Реклама

Ми писали про те, що нещодавно SpaceX втратив 40 супутників Starlink – причина була у геомагнітній бурі через спалахи на Сонці.

Сам Ілон Маск ще кілька років тому припускав, що Китай може побачити загрозу у його супутниках, оскільки вони роздають інтернет, обминаючи цензуру пекінського уряду.

Раніше ми писали: