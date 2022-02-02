Як на батуті: українські полярники зняли кумедних стрибаючих пінгвінів

Пінгвіни можуть стрибати на висоту до трьох метрів / Фото: Колаж: Сьогодні

На відео видно, як пінгвіни один за одним у прямому значенні слова вилітають із води, підстрибуючи на кілька метрів вгору!

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Справа в тому, пояснюють полярники, що це на суші пінгвіни здаються незграбними та незграбними. У воді, де вони проводять 80% життя, ці тварини дуже прудкі та швидкі.

А тим більше Субантарктичні пінгвіни – вони найшвидші серед усіх пінгвінів і можуть розганятися до 36 кілометрів на годину!

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Щоб вистрибнути на високий берег, ці птахи спочатку набирають швидкість в океані, потім за допомогою лап та хвоста змінюють кут руху та вилітають у повітря. Так деякі пінгвіни можуть підкорювати висоту 1,5-3 метри!

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Спостерігаючи за імператорськими пінгвінами, вчені висунули ще одне припущення про те, як їм вдається стрибати так високо.

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Вчені виявили, що час розгону пінгвіни залишають навколо себе багато бульбашок, які виходять не з рота, а від пір'я.

Виходячи з цього з'явилася версія, що перед стрибком у воду тварина набирає повітря в пір'я і затримує його, а для розгону у воді перед стрибком притискає пір'я, випускаючи бульбашки на поверхню, які діють як олія і зменшують тертя.

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