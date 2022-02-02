Как на батуте: украинские полярники засняли забавных прыгающих пингвинов

Пингвины могут прыгать на высоту до трех метров / Фото: Коллаж: Сегодня

На видео видно, как пингвины один за другим в прямом смысле слова вылетают из воды, подпрыгивая на несколько метров вверх!

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Дело в том, поясняют полярники, что это на суше пингвины кажутся неуклюжими и неловкими. В воде, где они проводят 80% жизни, эти животные очень резвые и быстрые.

А тем более Субантарктические пингвины – они самые быстрые среди всех пингвинов и могут разгоняться до 36 километров в час!

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Чтобы выпрыгнуть на высокий берег, эти птицы сначала набирают скорость в океане, затем с помощью лап и хвоста меняют угол движения и вылетают в воздух. Так некоторые пингвины могут покорять высоту в 1,5-3 метра!

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Наблюдая за императорским пингвинами, ученые выдвинули еще одно предположение о том, как им удается прыгать так высоко.

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Ученые обнаружили что время разгона пингвины оставляют вокруг себя много пузырьков, которые выходят не из рта, а от перьев.

Исходя из этого появилась версия, что перед прыжком в воду животное набирает воздух в перья и задерживает его, а для разгона в воде перед прыжком прижимают перья, выпуская пузыри на поверхность, которые действуют в качестве масла и уменьшают трение.

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