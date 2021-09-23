У Європі хочуть прийняти єдиний стандарт зарядки смартфонів. Найбільше постраждає Apple

Європейська комісія запропонувала закон, згідно з яким зробити USB-C стандартним портом зарядки для всіх мобільних пристроїв, в тому числі і продукції Apple

У Європі хочуть прийняти стандарт зарядки для смартфонів

Найбільше від такої вимоги постраждає Apple, який в якості зарядного використовує порт Lightning. Якщо законопроєкт все ж таки приймуть, купертіновцям доведеться перейти на нові стандарти протягом двох років.

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Також директива передбачає, що зарядні пристрої повинні продаватися окремо від смартфонів, а ще виробники не зможуть штучно обмежувати швидкість зарядки, пише appleinsider.com.

"З нашою пропозицією європейські споживачі зможуть використовувати один зарядний пристрій для всієї своєї портативної електроніки. Це важливий крок до підвищення зручності та скорочення відходів", – сказав комісар ЄС Тьєррі Бретон.

Завдяки новому закону в Європі сподіваються знизити кількість електротехнічних відходів. До речі, раніше ми писали, що Apple відмовився від плівки на коробках iPhone 13 заради скорочення використання пластику.

Згідно з дослідженням Єврокомісії, станом на 2018 рік половина гаджетів в ЄС оснащувалися роз'ємом microUSB, ще 29% – USB-C, а 21% – роз'єм Lightning. Додамо, що останнім часом більшість виробників перейшло на стандарт USB-C.