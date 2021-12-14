Гонка у космосі: Китай вивів на орбіту шостий супутник за п'ять днів

Китай запустив у космос черговий супутник / Фото: Getty Images, NASA
Що цікаво, Китай відправив у космос один супутник 13 грудня, тоді як 9 грудня туди ж вирушили ще п'ять за один день.
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Отже, це вже шостий супутник, виведений країною на орбіту за грудень 2021 року, про що повідомляє Сіньхуа.
Ракету, що несе супутник, запустили з космодрому Січан у провінції Сичуань на південному заході Китаю.
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Запуск було здійснено о 18:09 за Києвом 13 грудня, або 00:09 за Пекіном 14 грудня, за допомогою ракети-носія "Чанчжен-3Б" (Long March-3B).
Порівняно з першим запуском супутника Tianlian II нинішній покращив здатність забезпечувати розрахований на багато користувачів доступ до послуг зв'язку і гнучкість для роботи на різних висотах.
Нагадаємо, раніше американські військові заявили, що Китай неймовірно швидко нарощує космічне озброєння та постійно загрожує їхнім супутникам.
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Водночас дослідники нещодавно припустили, що наступна гонка озброєнь утворюється навіть не на орбіті, а довкола Місяця.